Almanya'da İran'ın Hamburg Başkonsolosluğuna saldırı - Son Dakika

Olay yerinden kaçan iki kişinin arandığı açıklandı.

Konsolosluğun bulunduğu alanda dumanların yükseldiği, yanıcı maddenin sebep olduğu yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin konsolosluğun demir kapısına yanıcı madde attığı belirtildi.

Almanya 'da İran 'ın Hamburg Başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldığı bildirildi.

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