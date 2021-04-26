Almanya'da ırkçı bir Alman 17 yaşındaki Suriyeliye saldırdı - Son Dakika

Almanya'da ırkçı bir Alman 17 yaşındaki Suriyeliye saldırdı

26.04.2021 17:43

Almanya'nın Erfurt kentinde ırkçı bir Alman'ın 17 yaşındaki Suriyeli gence saldırdığı ortaya çıktı.

Almanya'nın Erfurt kentinde ırkçı bir Alman'ın 17 yaşındaki Suriyeli gence saldırdığı ortaya çıktı.

Sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde, ırkçı Alman'ın tramvay yolculuğu esnasında 17 yaşındaki Suriyeli gence tükürdükten sonra tekme attığı görülüyor.

Görüntülerde ırkçı Alman'ın Suriyeli gence, "Burası benim ülkem. Nerden geldiysen oraya defol git." dediği duyuluyor.

Erfurt polisinden yapılan açıklamada, saldırganın kimliğinin tespit edildiği ve sabıkası olduğu belirtilerek, saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow da Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Böylesine korkak bir insan, savunmasız bir kişiye karşı güçlü ve saldırgan olabiliyor. Tek kelimeyle iğrenç." ifadelerini kullandı.

Saldırıya ait görüntülerin tramvaydaki diğer yolcular tarafından çekilmesine rağmen hiç kimsenin olaya müdahale etmemesi de sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.

Almanya'da ırkçı bir Alman 17 yaşındaki Suriyeliye saldırdı
Almanya'da ırkçı bir Alman 17 yaşındaki Suriyeliye saldırdı
Almanya'da ırkçı bir Alman 17 yaşındaki Suriyeliye saldırdı
Almanya'da ırkçı bir Alman 17 yaşındaki Suriyeliye saldırdı

Suriyeli, Tramvay, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da ırkçı bir Alman 17 yaşındaki Suriyeliye saldırdı - Son Dakika


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