Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika

Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi

19.12.2020 17:22

Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi Almanya'nın Hessen eyaletindeki Sontra kasabasında yaşayan 7 kişilik Akyüz ailesi, gece evlerinin kapısı kırılıp polis tarafından gözaltına alındı.

Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi

İSTANBUL - Almanya'nın Hessen eyaletindeki Sontra kasabasında yaşayan 7 kişilik Akyüz ailesi, gece evlerinin kapısı kırılıp polis tarafından gözaltına alındı. Polisin terör şüphelisi muamelesi yaptığı aile, hiçbir açıklama yapılmadan, özel bir uçakla Türkiye'ye gönderildi. 33 yıldır Almanya'da yaşayan ve 5 çocuğu da Alman vatandaşı olan Mahmut Akyüz, korku dolu geceyi anlattı.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Sontra kasabasında yaşayan 7 kişilik Akyüz ailesi, 3 Aralık gece 02.30'da evlerinin kapısı kırılıp prangalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda Alman polisin katıldığı baskında, 13 ve 15 yaşlarındaki çocuklara bile terörist muamelesi yapıldı. Konuşmalarına izin verilmeden ve hiçbir açıklama yapılmadan havaalanına götürülen aile, özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi. 33 yıldır Almanya'da yaşayan ve çocukları da Alman vatandaşı olan Mahmut Akyüz yaşananları anlattı.

Kapıyı kırarak içeri girdiklerini söyleyen Mahmut Akyüz, 40 polis vardı saydığım. Beni koltukta sıkıştırdılar. Düpedüz bağladılar. Sonra ben onlara söyledim dedim yapmayın efendiler bunu kadın hastadır iki sefer ameliyat geçirdi. Ondan sonra beni sıkıştırdılar orada çocuklarıma da her birisine beş polis işte ufak çocuklarım korktu orada kızım haykırdı orada çırpındı. Sessiz sedasız beni minibüse aldılar. O esnada benim komşum çıktı. Tesadüfen ne oluyor dedi. Ondan sonra hemen beni arabaya attılar. Efendim bunlar ırkçılar, bunlar işte Türk düşmanları, Uçakta da aynı şeyi bağladılar beni her birimizi ayrı koltukta oturttular. Türk polisine seni şikayet edeceğim. Bana yaptığın muameleden ötürü dedim ondan sonra az bir şey yumuşadı çözdüler. Yabancılar şubesinde hemen geldiler ilgilendiler. Türk düşmanlığı dedim işte Cumhurbaşkanı'nı dedim işte sevmiyorlar, sebebi ırkçılıktır başka bir şey değil işte. Biliyorum. Söylemediler bize dedim. Bir ispat verin bir şey, verim falan filan. İşte söylemediler ki Türk düşmanları yani işte bu biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız orada artık sevilmiyor, kıskanıyorlar onu. Açık ve net söylüyorum. Korkmuyorum sizden. Çünkü ben birkaç sefer daha tartıştığım Bremen olsun, başka yerlerde olsun. Ben biliyorum bizi kurban seçtiniz. Evet ama işte insanlık dışı bir şey yani. Bu bize yaptığı yaptıklarınızı yani inşallah hiç başkasının başına gelmesin" dedi.

Oğlu Muhammet Akyüz ise, " Ben de çok üzgünüm yani okulumdan uzaklaştığım için. Sebepsiz yere bizi oradan attılar sınır dışı ettiler. Yani ben buna üzüldüm ben. Bir de artık hasta oldum burada yani. İşte psikolojim bozuldu, korku içindeyim yani bunu demek istiyorum" şeklinde konuştu.

15 yaşındaki kıza Sahra Akyüz, "Ben eski hayatımı özledim diyor. Ben evime dönmek istiyorum diyor arkadaşlarımı özledim. Okulumu özledim. Yani ben geri gitmek istiyorum diyor" dedi.

Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi
Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi
Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi
Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika


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