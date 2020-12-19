Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika

Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi

19.12.2020 23:30
Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi, System.String[]

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Sontra kasabasında yaşayan 7 kişilik Akyüz ailesi, gece evlerinin kapısı kırılıp polis tarafından gözaltına alındı.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Sontra kasabasında yaşayan 7 kişilik Akyüz ailesi, gece evlerinin kapısı kırılıp polis tarafından gözaltına alındı. Polisin terör şüphelisi muamelesi yaptığı aile, hiçbir açıklama yapılmadan, özel bir uçakla Türkiye'ye gönderildi. 33 yıldır Almanya'da yaşayan ve 5 çocuğu da Alman vatandaşı olan Mahmut Akyüz, korku dolu geceyi anlattı.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Sontra kasabasında yaşayan 7 kişilik Akyüz ailesi, 3 Aralık gece 02.30'da evlerinin kapısı kırılıp gözaltına alındı. Çok sayıda Alman polisin katıldığı baskında, 13 ve 15 yaşlarındaki çocuklara bile terörist muamelesi yapıldı. Konuşmalarına izin verilmeden ve hiçbir açıklama yapılmadan havaalanına götürülen aile, özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi. 33 yıldır Almanya'da yaşayan ve çocukları da Alman vatandaşı olan Mahmut Akyüz yaşananları anlattı.

Kapıyı kırarak içeri girdiklerini söyleyen Mahmut Akyüz, "40 polis vardı saydığım. Beni koltukta sıkıştırdılar. Düpedüz bağladılar. Sonra ben onlara yapmayın bu kadın hastadır iki sefer ameliyat geçirdi dedim. Çocuklarım korktu, kızım çırpındı. Beni minibüse aldılar. O esnada komşum çıktı. Ne oluyor dedi. Ondan sonra hemen beni arabaya attılar. Bunlar ırkçılar, bunlar Türk düşmanları. Açık ve net söylüyorum. Korkmuyorum sizden. Ben biliyorum bizi kurban seçtiniz. Evet ama işte insanlık dışı bir şey yani. Bu bize yaptığı yaptıklarınızı yani inşallah hiç başkasının başına gelmesin" dedi.

Oğlu Muhammet Akyüz ise "Ben de çok üzgünüm okulumdan uzaklaştığım için. Sebepsiz yere bizi oradan attılar sınır dışı ettiler. Psikolojim bozuldu, korku içindeyim" şeklinde konuştu.

15 yaşındaki kızı Sahra Akyüz, "Ben eski hayatımı özledim. Ben evime dönmek istiyorum, arkadaşlarımı özledim. Okulumu özledim. Ben geri gitmek istiyorum" dedi.

(Halit Arslan/İHA)

Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi
Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi

Türkiye, Almanya, Hessen, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da ırkçı muameleye maruz kalan 7 kişilik Türk aile Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika


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