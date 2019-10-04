Almanya'da ırkçı NSU örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek anısına dikilen ağaca saldırı

Almanya'da ırkçı Nasyolist Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün ilk kurbanı olan Enver Şimşek adına dikilen hatıra ağacının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiği bildirildi.



Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, düzenlediği basın toplantısında, NSU kurbanı Enver Şimşek adına dikilen anı ağacının dün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiğini söyledi.