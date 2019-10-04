Son Dakika Haberleri: Almanya'da ırkçı NSU örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek anısına dikilen ağaca saldırı
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Almanya'da ırkçı NSU örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek anısına dikilen ağaca saldırı

1 saat önce

Almanya'da ırkçı Nasyolist Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün ilk kurbanı olan Enver Şimşek adına dikilen anı ağacının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiği bildirildi.

Almanya'da ırkçı NSU örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek anısına dikilen ağaca saldırı, System.String[]

Almanya'da ırkçı Nasyolist Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün ilk kurbanı olan Enver Şimşek adına dikilen hatıra ağacının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiği bildirildi.


Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, düzenlediği basın toplantısında, NSU kurbanı Enver Şimşek adına dikilen anı ağacının dün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiğini söyledi.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:31 
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