Almanya'da ırkçı paylaşımlar yapan polis timi lağvedildi - Son Dakika

Almanya'nın Hessen eyaletinde farklı WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulunmak ve Nazi sembolleri paylaşmakla suçlanan aşırı sağcı polisler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timi lağvedildi.

Almanya'da Hessen Eyaleti Kriminal Polis Ofisi ve Frankfurt Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aşırı sağ örgüt propagandası yapmakla suçlanan 20 polise yönelik operasyon dün gerçekleştirilmiş, evlerde ve polis ofislerinde aramalar yapılmıştı. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanlığı, aşırı sağcı polisler hakkında yürütülen soruşturmanın ardından Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timi'nin lağvedildiğini duyurdu.

Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth, söz konusu birimdeki polis memurlarının halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk edecek nitelikte ve aşırı ırkçı paylaşımlarına yönelik başlatılan soruşturmanın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için birimin lağvedildiğini söyledi.

Yaşları 29 ve 54 arasında değişen polislerin, ırkçı grupların bulunduğu WhatsApp gruplarında yabancı düşmanı, kışkırtıcı içerikler ve Nazi sembolleri içeren mesajların çoğunu 2016-2017 yıllarında paylaştığı, gruptaki kayda değer son paylaşımın ise 2019'un başında yapıldığı ifade edildi.

Birimdeki 20 polis memurundan 17'si sohbet gruplarında eski bir Nasyonal Sosyalist örgüte ait kışkırtıcı içerikler ve görselleri etkin bir şekilde yaymakla, diğer 3 sanık ise üst düzey görevli olarak sohbet gruplarında yer almak, bu eylemi durdurma girişiminde bulunmamakla suçlanıyor. - FRANKFURT