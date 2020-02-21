Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Türkler yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Türkler yaşadıklarını anlattı - Son Dakika Dünya

Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Türkler yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Hanau kentinde 19 Şubat'ta iki kafeye düzenlenen ırkçı saldırı Almanya'da şoka neden olurken kurbanlar yaşadıkları korkuyu henüz üzerinden atamadı

Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Türkler yaşadıklarını anlattı, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde aralarında 4 Türkün de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan kurtulan Rahman Yılmaz ve Muhammet Beyazkendir, ırkçı eylem sırasında yaşadıklarını anlattı.


Yılmaz, "Teröristle göz göze geldik" derken, Beyazkendir ise "Kolumdan vurulunca kendimi yere attım" ifadelerini kullandı.

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Almanya, Hanau, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:22 
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