Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Türkler yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Türkler yaşadıklarını anlattı - Son Dakika Dünya

Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Türkler yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Hanau kentinde 19 Şubat'ta iki kafeye düzenlenen ırkçı saldırı Almanya'da şoka neden olurken kurbanlar yaşadıkları korkuyu henüz üzerinden atamadıView on euronews.

Hanau kentinde 19 Şubat'ta iki kafeye düzenlenen ırkçı saldırı Almanya'da şoka neden olurken kurbanlar yaşadıkları korkuyu henüz üzerinden atamadıView on euronews

Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Türkler yaşadıklarını anlattı

Almanya, Hanau, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:33 
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