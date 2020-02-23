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Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Türkler yaşadıklarını anlattı
6 saat önce
Hanau kentinde 19 Şubat'ta iki kafeye düzenlenen ırkçı saldırı Almanya'da şoka neden olurken kurbanlar yaşadıkları korkuyu henüz üzerinden atamadıView on euronews.
Hanau kentinde 19 Şubat'ta iki kafeye düzenlenen ırkçı saldırı Almanya'da şoka neden olurken kurbanlar yaşadıkları korkuyu henüz üzerinden atamadıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:33
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