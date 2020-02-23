Almanya'da ırkçı saldırıya tepki olarak yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

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Almanya'da ırkçı saldırıya tepki olarak yürüyüş düzenlendi
6 saat önce
Almanya ırkçı saldırıya tepki olarak yürüyüş gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:00 Kaynak: AA
Almanya ırkçı saldırıya tepki olarak yürüyüş gerçekleşti.
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