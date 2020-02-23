Son Dakika › Güncel › Almanya'da ırkçı saldırıya tepki olarak yürüyüş düzenlendi (2) - Son Dakika
Almanya'da ırkçı saldırıya tepki olarak yürüyüş düzenlendi (2)
17 dakika önce
Almanya ırkçı saldırıya tepki olarak yürüyüş gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:14 Kaynak: AA
Almanya ırkçı saldırıya tepki olarak yürüyüş gerçekleşti.
Son Dakika Beşiktaş ve Trabzonspor, Hanau'yu unutmadı Almanya'da bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Van'ı etkileyen deprem açıklaması: Birçok ev virane hale dönmüş Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor