Almanya'da ırkçı saldırıya tepki olarak yürüyüş düzenlendi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da ırkçı saldırıya tepki olarak yürüyüş düzenlendi (2) - Son Dakika

Almanya'da ırkçı saldırıya tepki olarak yürüyüş düzenlendi (2)

17 dakika önce

Almanya ırkçı saldırıya tepki olarak yürüyüş gerçekleşti.

Almanya ırkçı saldırıya tepki olarak yürüyüş gerçekleşti.

Almanya'da ırkçı saldırıya tepki olarak yürüyüş düzenlendi (2)

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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