Almanya'da ırkçı terör saldırısından kurtulan Kamerunlu Müslüman oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da ırkçı terör saldırısından kurtulan Kamerunlu Müslüman oldu - Son Dakika

Almanya'da ırkçı terör saldırısından kurtulan Kamerunlu Müslüman oldu

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman, kelimeişehadet getirip Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı.

Almanya'da ırkçı terör saldırısından kurtulan Kamerunlu Müslüman oldu, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman, kelimeişehadet getirip Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı.

Hanau İslam Cemiyetinde cuma namazı sonrası Müslüman olan Kamerun asıllı Mienneman, saldırganın kurşunu bittiği için hayatta kaldığını söyledi.

Daha önce ilgi duyduğu için İslam diniyle ilgili yeterince bilgisi olduğunu belirten ve boks antrenörü olan Mienneman, Arena Kafe'de ırkçı saldırganın saldırısı sonucu yaşamını yitiren arkadaşlarıyla birlikte yemek yerken saldırıya uğradıklarını, arkadaşlarının ise gözlerinin önünde yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sıranın kendisine geldiğini ancak saldırganın kurşunu bittiği için ölmediğini anlatan Mienneman, olayın etkisinden çıkamadığını ifade ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu olaydan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini dile getiren Bilal Pieter Mienneman, Hanau İslam Cemiyetinde cuma namazı sonrası kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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