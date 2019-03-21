Son Dakika Haberleri: Almanya'da Irkçılığa Karşı İnsan Zinciri

Almanya'da Irkçılığa Karşı İnsan Zinciri

1 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de ırkçılığa karşı insan zinciri oluşturuldu.

Almanya'da Irkçılığa Karşı İnsan Zinciri, System.String[]
Almanya'nın başkenti Berlin'de ırkçılığa karşı insan zinciri oluşturuldu.


"Dünya Irkçılıkla Mücadele Günü" kapsamında "12'ye 5 var. Interkreuzhain ırkçılığa karşı" sloganıyla düzenlenen gösteride, çoğu çocuk yüzlerce kişi Kreuzberg semtindeki Adalbert Caddesi'nde toplandı.


Burada el ele tutuşarak ırkçılığa karşı insan zinciri oluşturan göstericiler, üzerinde farklı dillerde "Irkçılığa hayır" pankartı taşırken, "Biz renkliyiz ve çoğuz" sloganı attı.


Gösteriye katılan Berlin- Brandenburg Türkiye Toplumu Sözcüsü Ayşe Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da ırkçı saldırıların arttığını belirterek, sivil toplum kuruluşlarının bunu görmesi ve dikkate alması gerektiğini söyledi.

Irkçılık konusunda duyarlı olup hep birlikte mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Demir, "Irkçılığın bir sorun olduğunun bir kere kabul edilmesi özellikle göçmenler, Müslümanlar ve Yahudilere karşı yapılan saldırıların daha sert bir şekilde kınanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.


Demir, ırkçılığın üzerine gidilmesini, aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün cinayetlerinin aydınlatılmasını ve olası devlet bağlantılarının ortaya çıkartılmasını talep etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:52 Kaynak: AA

Kreuzberg, Berlin, Almanya, Güncel
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