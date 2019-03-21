Son Dakika Haberleri: Almanya'da Irkçılığa Karşı İnsan Zinciri

Almanya'da Irkçılığa Karşı İnsan Zinciri

20 dakika önce

BURADA el ele tutuşan göstericiler, üzerinde farklı dillerde "Irkçılığa hayır" pankartı taşırken, "Biz renkliyiz ve çoğuz" sloganı attı.

Almanya'da Irkçılığa Karşı İnsan Zinciri, System.String[]
BURADA el ele tutuşan göstericiler, üzerinde farklı dillerde "Irkçılığa hayır" pankartı taşırken, "Biz renkliyiz ve çoğuz" sloganı attı. Gösteriye katılan Berlin- Brandenburg Türkiye Toplumu Sözcüsü Ayşe Demir, Almanya'da ırkçı saldırıların arttığını belirterek, sivil toplum kuruluşlarının bunu görmesi ve dikkate alması gerektiğini söyledi.

Irkçılık konusunda duyarlı olup hep birlikte mücadele etmek gerektiğini belirten Demir, "Irkçılığın bir sorun olduğunun bir kere kabul edilmesi, özellikle göçmenler, Müslümanlar ve Yahudilere karşı yapılan saldırıların daha sert bir şekilde kınanması gerekiyor" dedi.

Demir, ırkçılığın üzerine gidilmesini, aşırı sağcı NSU terör örgütünün cinayetlerinin aydınlatılmasını ve olası devlet bağlantılarının ortaya çıkartılmasını talep etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:41 

Berlin, Brandenburg, Almanya, Güncel
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