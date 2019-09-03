Son Dakika Haberleri: Almanya'da ırkçılık bitmiyor
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Almanya'da ırkçılık bitmiyor

4 saat önce

Almanya'da Türk kökenli bir askere ve Güney Afrikalı bir dansçıya yapılan ırkçılık ülke gündemine oturdu.

Almanya'da ırkçılık bitmiyor, System.String[]
Almanya'da Türk kökenli bir askere ve Güney Afrikalı bir dansçıya yapılan ırkçılık ülke gündemine oturdu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk kökenli bir asker, sokakta 2 kişi tarafından tekmeli saldırıya uğradı. Polis sözcüsü Martin Halweg, saldırganların Türk kökenli askere Alman üniformasını giymeye izninin olmadığını söylediğini bildirdi. Türk kökenli askere arkadan saldıran 2 kişi olay yerinden kaçarken "Bu üniformayı sadece Almanlar giyer" diye bağırdılar.

Bir başka ırkçılık mağduru ise Güney Afrikalı ünlü dansçı Motsi Mabuse oldu. Faisal Kawusi isimli Alman komedyen stand-up gösterisinde Güney Afrikalıları maymuna benzetti. Almanya'da yaşayan ve Strictly Come Dancing programında jüriliğe başlayan Güney Afrika kökenli Mabuse, ırkçılığın günden güne yoğunlaştığını ve şimdilerde en kötüsünün yaşandığını söyledi.


Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:23 Kaynak: DHA
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