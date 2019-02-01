Almanya'da İş Bank'a Çirkin Saldırı

KİMLİĞİ belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece yarısı yapılan saldırıyı banka çalışanları işe gelince fark etti.

KİMLİĞİ belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece yarısı yapılan saldırıyı banka çalışanları işe gelince fark etti. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırı sonrası Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, bankaya gelerek çalışanlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Saldırıyla ilgili bilgi alan Çelik, "Berlin'de Türk kurum ve kuruluşlara yönelik saldırılar son dönemde çok oluyor. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak cami ve Türk iş yerleri hedef alınırken, bu kez de banka şubesine çirkin saldırıda bulunuldu" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Cuma Namazına Giden Yaşlı Adam, Yanlışlıkla Kendini Vurdu

İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Bakan Açıkladı! Turizm Fonu Kuruluyor

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!