Son Dakika Haberleri: Almanya'da İş Bank'a Çirkin Saldırı

Almanya'da İş Bank'a Çirkin Saldırı

1 saat önce

KİMLİĞİ belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece yarısı yapılan saldırıyı banka çalışanları işe gelince fark etti.

Almanya'da İş Bank'a Çirkin Saldırı, System.String[]
KİMLİĞİ belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece yarısı yapılan saldırıyı banka çalışanları işe gelince fark etti. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırı sonrası Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, bankaya gelerek çalışanlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Saldırıyla ilgili bilgi alan Çelik, "Berlin'de Türk kurum ve kuruluşlara yönelik saldırılar son dönemde çok oluyor. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak cami ve Türk iş yerleri hedef alınırken, bu kez de banka şubesine çirkin saldırıda bulunuldu" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:14 

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