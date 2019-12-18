Almanya'da "iş dünyası güveni" aralıkta beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da 'iş dünyası güveni' aralıkta beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika

Almanya'da "iş dünyası güveni" aralıkta beklentilerin üzerinde arttı

6 saat önce

Almanya'da kasım ayında 95,1 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, beklentilerin üzerinde, 1,2 puan artarak 96,3 puana yükseldi.

Almanya'da

Almanya'da kasım ayında 95,1 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, beklentilerin üzerinde, 1,2 puan artarak 96,3 puana yükseldi. Endeks son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın üst yetkilisinin katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, kasımda 95,1 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Güven Endeksi bu ay 1,2 puan artarak 96,3 puana yükseldi. Endeks, 95,5 olan beklentinin çok üstünde geldi.

Ifo Beklentiler Endeksi de bu dönemde 92,3 puandan 93,8'e yükseldi. Beklentiler Endeksi'nin 5 ayın zirvesine yükselmesi dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ifo Başkanı Clemens Fuest, şirketlerin mevcut durumla ilgili değerlendirmelerinin Noel tatiline doğru önemli derecede daha iyimser olduğunu belirterek, "Beklentilerde de ilerleme görüldü. Almanya ekonomisi yeni yıla daha fazla güvenle giriyor." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Alman imalat sektörünün de toparlanma olduğunu vurgulayan Fuest, halen üretim planlamalarında kesinti öngörüldüğünü ve buna ek olarak şirketlerin krediye erişmede zorluk çektiklerini belirtti.

Ifo'ya göre ABD ve Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının çözülmesine yönelik iyimserlik artarken, Alman ihracatçıları bu durumdan memnun kalıyor

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit'ten dolayı bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor. Almanya ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daralma yaşandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü. Ifo, dördüncü çeyrekte Alman ekonomisinin yüzde 0,2 büyümesini bekliyor.

Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konut satışlarında büyük artış!
Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Topladığı meyvelerden birinin üzerinde yazanı gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım

Son Dakika Haberleri
19:45 Edirne 'türkiye, kapısına gelene kalbini açtı' - Son Dakika
19:45 'Diyarbakır surlarına bakım yapılırsa 5 milyon turist gelir' - Son Dakika
19:44 Uludağ'daki arama çalışmalarında iki erkek cesedi bulundu - Son Dakika
19:42 Hollanda'da hükümet, azot oksit emisyonlarını azaltan yasa nedeniyle protesto edildi - Son Dakika
19:42 Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:49:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da "iş dünyası güveni" aralıkta beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]