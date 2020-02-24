Almanya'da iş dünyası güveni beklenmedik şekilde arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da iş dünyası güveni beklenmedik şekilde arttı - Son Dakika

Almanya'da iş dünyası güveni beklenmedik şekilde arttı

6 saat önce

Almanya'da ocakta 96 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, düşüş beklentilerine karşın bu ay 96,1 puana çıktı.

Almanya'da iş dünyası güveni beklenmedik şekilde arttı, System.String[]

Almanya'da ocakta 96 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, düşüş beklentilerine karşın bu ay 96,1 puana çıktı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ocakta 96 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, bu ay "beklenmedik şekilde" 96,1 puana yükseldi. Endekse ilişkin beklenti, 95,3 puan olması yönündeydi.

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi de bu dönemde 92,9 puandan 93,4'e yükseldi. Mevcut Durum Endeksi ise 99,2 puandan 98,9 puana geriledi.

"Koronavirüs salgını, Alman ekonomisi için potansiyel bir tehlike"

Ifo değerlendirmesinde, koronavirüs salgınının gelişiminin enstitünün anketine henüz tamamen yansımadığı, salgın hakkında tahmin yapmanın güç olduğu belirtilerek, salgının Alman ekonomisi için "potansiyel bir tehlike" olduğu, yaygınlaşması durumunda ekonomisi ihracata dayalı Almanya'nın zarar göreceği kaydedildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinin mevcut durum değerlendirmelerinin geçen aya göre biraz daha kötü olmasına karşın gelecek 6 ay için daha az kötümser olduğunu aktararak, "Alman ekonomisi koronavirüse ilişkin gelişmelerden etkilenmiyor gibi görünüyor. Anket sonuçları ve diğer göstergeler, Almanya'da ilk çeyrekte ekonomik büyümenin yüzde 0,2 olacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Almanya, Ekonomi, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Almanya'da karnaval yürüyüşüne araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi yaralandı
Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:33:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da iş dünyası güveni beklenmedik şekilde arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]