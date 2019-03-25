Son Dakika Haberleri: Almanya'da İş Dünyası Güveni Martta Arttı

Almanya'da İş Dünyası Güveni Martta Arttı

51 dakika önce

MERKEZİ Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mart ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Almanya'da İş Dünyası Güveni Martta Arttı, System.String[]
MERKEZİ Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mart ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı. Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, şubatta 98.7 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi'nin bu ay 99.6 puana yükseldiği belirtildi. Beklenti endeksin 98.5'e gerilemesi yönündeydi.

Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 94 puandan 95.6 puana yükseldiği kaydedildi. Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, martta yaşanan artışın art arda altı aylık düşüşün ardından geldiğini belirterek, "Alman şirketleri şu anki iş durumlarından biraz daha memnunlar ve işleri konusunda önümüzdeki altı ay içinde kesinlikle daha iyimserler. Alman ekonomisi direnç gösteriyor" ifadesini kullandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:49 

Almanya, Güncel
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