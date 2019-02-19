Son Dakika Haberleri: Almanya'da İş Gücü Açığı 1.5 Milyon Kişiye Yükseldi

Almanya'da İş Gücü Açığı 1.5 Milyon Kişiye Yükseldi

4 dakika önce

ALMAN İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan araştırmada, Almanya'da iş gücü açığı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 23'ten fazla artarak 1 milyon 458 bine yükseldi.

Almanya'da İş Gücü Açığı 1.5 Milyon Kişiye Yükseldi, System.String[]
ALMAN İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan araştırmada, Almanya'da iş gücü açığı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 23'ten fazla artarak 1 milyon 458 bine yükseldi. Ülkedeki iş gücü açığı geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise 221 bin arttı. Geçen yılın sonunda söz konusu açık, 1 milyon 183 bin olarak açıklanmıştı. İş Gücü Piyasası Uzmanı Alexander Kubis, Alman ekonosinin tüm sektörlerinde iş gücü açığında önemli bir artış görüldüğünü belirterek, "İşçiye olan olan talep önemli ölçüde arttı" ifadesini kullandı.

HER YIL 260 BİN KİŞİ

Geçen hafta yayınlanan Bertelsmann Vakfı'nın 'Göç ve Dijitalleşme' konulu araştırmasına göre, Almanya iş gücü açığını kapatmak için gelecek 40 yıl içinde her yıl en az 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor. Araştırmaya göre, 260 binlik açığın, 114 bininin AB vatandaşları tarafından ve 146 binin de AB üyesi olmayan ülkelerden karşılanması gerekecek. Nüfusu giderek yaşlanan Almanya'da iş gücü açığı olan sektörler arasında hasta ve yaşlı bakımı ilk sıralarda geliyor.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl yüzde 1.5 büyüme kaydetmişti. Ülkede toplam istihdam da geçen yıl 44.8 milyon kişiye yükselerek, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakamına ulaşmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:35 

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