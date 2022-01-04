Almanya'da iş gücü piyasası aralıkta dirençli kalmaya devam etti - Son Dakika

Almanya'da işsiz sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarının artmasına rağmen kasımda 23 bin azalarak 2 milyon 405 bine geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin aralık ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, aralıkta geçen aya kıyasla 23 bin azalarak 2 milyon 405 bine indi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, aralıkta 15 bin azalması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da aralıkta yüzde 5,3'ten yüzde 5,2'ye inerek Mart 2020'den beri en düşük seviyeye geriledi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının geçen yıl sonunda toparlandığını belirtirken, Kovid-19 salgınında vakalardaki artışın ve salgının yayılmasını kontrol altına almak için yenilenen kısıtlamaların ise bu konudaki belirsizlikleri artırdığı uyarısında bulundu.