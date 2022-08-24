Almanya'da iş yerlerine 19 derece kısıtlaması - Son Dakika
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Almanya'da iş yerlerine 19 derece kısıtlaması

24.08.2022 19:50
Almanya'da iş yerlerine 19 derece kısıtlaması

Almanya'da Eylül ayından itibaren iş yerleri ve kamusal alanlar sadece 19 dereceye kadar ısıtılabilecek.

Almanya'da Eylül ayından itibaren iş yerleri ve kamusal alanlar sadece 19 dereceye kadar ısıtılabilecek. Berlin'de kabine enerji tasarrufu yapılmasını öngören yasal düzenlemeyi kabul etti. Rusya ile Avrupa ülkelerine arasında yaşanan enerji krizinin sonuçları Almanya'da da görülmeye başlandı. Rusya'nın doğal gaz akışını azaltması ve tedarik güvencesinin bulunmaması nedeniyle Almanya'da kabine, kış aylarında enerji tasarrufuna gidilmesini öngören bir yasal düzenlemeyi kabul etti. Buna göre iş yerleri ve kamuya ait kapalı alanlar Eylül ayından itibaren en fazla 19 dereceye kadar ısıtılabilecek. İş yerleri şimdiye kadar geçerli olan uygulamaya göre 20 dereceye kadar ısıtılıyordu.

Yeni uygulamaya göre söz konusu alanlarda koridorlar, binaların girişleri ve teknik aletlerin bulunduğu odalar ise mümkünse hiç ısıtılmayacak. Ayrıca estetik ya da temsiliyet gibi nedenlerle aydınlatılan binalar ve anıtların ışıklandırmaları da kapatılacak.

Vitrin ışıklandırmaları da kapatılacak

Enerji tasarrufu önlemlerinden alışveriş merkezleri de etkilenecek. Mağazalar ve dükkanlar, enerji kaybını önlemek için kapılarını sürekli olarak açık tutamayacak. Vitrinlerdeki ışıklandırmalar saat 22.00 ile 6.00 arasında kapalı kalacak. Reklam panolarının da bu saatlerde kapalı tutulması planlanıyor.

Kısıtlamalardan özel kişiler de etkilenecek. Örneğin evinde yüzme havuzu bulunan, havuzlarını doğal gaz ya da elektrikle ısıtamayacak. Enerji şirketleri ve bina sahiplerinin de müşterilerini ve kiracılarını en geç ısıtma sezonunun başlangıcında beklenen enerji tüketimi, maliyet ve planlanan tasarruf önlemleri konularında bilgilendirmesi gerekecek.

Bu uygulama şimdilik altı ay için öngörüldü. Kısıtlamalardan hastaneler, okullar ve anaokulları muaf tutuldu.

"Tasarrufa gitmek ulusal bir çaba"

Alınan önlemlerle ilgili bir açıklama yapan Alman Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rus doğal gazındaki azalmanın daha uzun süre devam edebileceğine dikkat çekerek Alman hükümetinin Rus enerji kaynaklarından bağımsız olma politikasını sürdürdüğünü söyledi.

Kamusal alanda, şirketlerde ve mümkün olduğunca çok hanede doğal gaz tasarrufu yapmanın önemli olduğunu belirten Habeck, "Bu ulusal bir çabadır. Devletin, ekonominin, toplumun, federal yönetimin, belediyelerin, sendikaların, zanaatkarların, derneklerin ve sivil toplmun güçlü bir etkileşim içinde olması gerekiyor. Her katkı çok önemli" ifadelerini kullandı.

Alınan önlemlerle kriz önceki enerji tüketimine kıyasla yüzde 20 oranında tasarrufa gidilmesi hedefleniyor. Artan enerji fiyatları sonucunda yüzde 8 oranında bir tasarrufun şimdiden sağlandığı belirtiliyor.

epd,AFP/HS,TY

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Kaynak: Deutsche Welle

Almanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

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