Son dakika haberi... Almanya'da işgal evine tahliye operasyonu - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de gece saatlerinde bir işgal evine gerçekleştirilen tahliye operasyonu sabaha kadar sürdü. Polise direnen eylemciler kapılara barikat kurarak kaynak yaptı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, gece saatlerinde Friedrichshain semtinde yer alan Liebigstrasse 34 adresindeki işgal altında bulunan eve tahliye operasyonu düzenledi. Siyah kıyafetli gençlerden oluşan eylemciler, işgal ettikleri evi terk etmemek için barikatlar kurdu ve kilitledikleri kapılara kaynak yaptı. Eylemcilerin direnişine karşı harekete geçen polis evi tahliye edebilmek için barikatları kaldırdı, zincirlenen ve kaynak yapılan kapıları demir kesme aletleriyle keserek içeri girmeye çalıştı. Polis, uzun uğraşlar sonucu kapıları kırarak girdiği evi sabah saatlerinde eylemcilerin işgalinden kurtardı.

İşgal altındaki evin tahliyesi öncesi "Liebig34" olarak adlandırılan grup için yüzlerce protestocu olay yerine gelerek polisin eve girmesini protesto etti. Bölgeye 2 bin 500 polis sevk edilirken, etrafta güvenlik önlemleri alındı. Protestocular, havai fişekler atarak polis ekiplerinin çalışmasını engellemeye çalıştı. Müzik eşliğinde tencerelere kaşıklarla vurarak eylem yapan gençler, "Evsizlere ev, Berlin polisten nefret ediyor" sloganları atarak duruma tepki gösterdi.

Liebig 34 binası Almanya'da 1980'li yıllarda başlayan ev işgallerinin sembol isimlerinden birisini oluşturuyor. İşgal, 30 yıldır devam ediyordu. Eylemciler, Alman Sol Parti ve Yeşiller Partisi tarafından siyasi olarak destekleniyordu.

(Mehmet Koca/İHA)