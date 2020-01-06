Almanya'da işine son verilen Türk madencilerden protesto - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da işine son verilen Türk madencilerden protesto - Son Dakika

Almanya'da işine son verilen Türk madencilerden protesto

6 saat önce

Almanya'nın kömür havzalarının bulunduğu Ruhr bölgesinde çoğunluğu Türklerden oluşan madencilerin çalıştığı RAG-AG şirketine ait Prosper Haniel maden kuyusu kapatıldı.

Almanya'da işine son verilen Türk madencilerden protesto, System.String[]

Almanya'nın kömür havzalarının bulunduğu Ruhr bölgesinde çoğunluğu Türklerden oluşan madencilerin çalıştığı RAG-AG şirketine ait Prosper Haniel maden kuyusu kapatıldı. İşlerine son verilen madenciler protesto yürüyüşü düzenledi.

Kapatılan maden, 1860 yılından beri bölgede faaliyet gösteren şirketin elindeki son maden ocağıydı. Ekonomik sebeplerden dolayı kar edemediği gerekçesiyle kapatılan madende 170'i Türk, 200 madenci çalışıyordu. Yerel saatle 05.00 sıralarında işten çıkarılan madenciler, avukatları Daniel Kuhlmann ile birlikte şirket binası önünde protesto gösterisi düzenleyerek basın bildirisi okudu.

"MADENCİLER SAĞLIĞINI YİTİRDİ"

Türk madencilerin avukatı Daniel Kuhlman "Bizler işine son verilen madencilerimizin şirketin bünyesinde diğer bölümlere alınması istiyoruz. Verilecek tazminat haklarımızın bir madenciye yakışan şekilde verilmesini istiyoruz. Çünkü ellerinden işleri alınan madencilerin çoğu dışarıda çalışamayacak şekilde sağlığını kaybetmiş durumdalar. Bu konudaki kararlılığımızı ve ümidimizi kesmiyoruz" dedi.

"200 MUM YAKTIK"

Maden ocağı işçi temsilcisi Ahmet Çöl, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 200 madenci işten çıkarıldığı için bu eylemi yaptıklarını ifade ederek, "Şirketin başka bölgelerinde iş olduğu halde arkadaşlara çıkış verildi. Bunu protesto etmek için 200 kişiyle buradayız. 200 madenci için 200 mum yaktık. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu işten çıkarmaların haksız olduğunu ispatlamaya çalışacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Madencilerin protesto gösterisi

İşci temsilcisi Ahmet Çöl'ün açıklamaları

Protestodan görüntüler


Almanya, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:45 Kaynak: DHA
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