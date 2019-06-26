Son Dakika Haberleri: Almanya'da işlemler gecikince, babasıyla aynı gün defnedildi
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Almanya'da işlemler gecikince, babasıyla aynı gün defnedildi

2 saat önce

ALMANYA'da yaşayan Abdullah Kuş (60), 1-2 ay önce rahatsızlanan Mehmet Kuş'u (90) ziyaret etmek üzere Türkiye'ye gitti.

Almanya'da işlemler gecikince, babasıyla aynı gün defnedildi, System.String[]
ALMANYA'da yaşayan Abdullah Kuş (60), 1-2 ay önce rahatsızlanan Mehmet Kuş'u (90) ziyaret etmek üzere Türkiye'ye gitti. Hasta babasını ziyaret eden Abdullah Kuş, daha sonra Almanya'ya döndü. Ancak 21 Haziran Cuma günü aniden rahatsızlanan Kuş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Babası Mehmet Kuş ise 24 Haziran Pazartesi günü tedavi gördüğü Eskişehir'deki hastanede yaşamını yitirdi. Almanya'da vefat eden Abdullah Kuş'un cenaze nakil işlemlerinin gecikmesi sonucu baba Mehmet Kuş ile oğlu Abdullah Kuş, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Erikli Köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:58 
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