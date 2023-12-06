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Saksonya-Anhalt eyaleti, Alman vatandaşlığı için ''İsrail'e destek'' şartı getirdi - Son Dakika
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Saksonya-Anhalt eyaleti, Alman vatandaşlığı için ''İsrail'e destek'' şartı getirdi

Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası döneminde Yahudilere yaptıkları soykırımın diyetini ödemeye devam eden Almanya, Alman vatandaşlığı başvurularında dikkat çeken bir karara imza attı. Saksonya-Anhalt eyaletinde alınan kararla Alman vatandaşlığı başvurusunda bulunacak kişilerden ''İsrail'in var olma hakkı''nı desteklediklerini beyan etmesi istendi.

Saksonya-Anhalt eyaleti, Alman vatandaşlığı için \'\'İsrail\'e destek\'\' şartı getirdi
06.12.2023 - 14:05,  Güncelleme: 14:18
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Almanya, Adolf Hitler döneminde yapılan Yahudi soykırımının diyetini ödemeye devam ediyor. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinden vatandaşlık başvurusunda bulunanların " İsrail'in var olma hakkı"nı desteklediklerini beyan etmeleri gerektiği bildirildi. Başvuru sahipleri, beyanda bulunmayı reddetmeleri halinde ise Alman vatandaşlığına kabul belgesi düzenlenmeyecek.

ALMAN VATANDAŞLIĞI İÇİN İSRAİL ŞARTI

Eyalet İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede, "İsrail'in var olma hakkının Almanya'nın varlık nedeni" olduğu belirtildi. Eyalet İçişleri Bakanı Tamara Zieschang Magdeburg da yaptığı açıklamada, gönderilen genelgeyle eyalette Alman vatandaşlığı için başvuranların İsrail'in varlığını kabul ettiğini beyan etmeleri gerektiğini ve bunun, vatandaşlık için ön koşul haline getirildiğini kaydetti.

Almanya'da vatandaşlık için İsrail şartı

Genelgede, "Alman vatandaşlığına geçmek İsrail'in var olma hakkına bağlılık gerektirir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin vatandaşlığa kabulden hemen önce İsrail'in var olma hakkını tanıdıklarını ve İsrail devletinin varlığına aykırı her türlü çabayı kınadıklarını yazılı olarak teyit etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verilerek, başvuru sahiplerinin beyanda bulunmayı reddetmeleri halinde vatandaşlığa kabul belgesinin düzenlenmemesi istendi.

HOLOKOST NEDİR?

Holokost, Yahudi Soykırımı veya "HaŞoah", Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası döneminde, Heinrich Himmler'in liderliğindeki SS güçleri tarafından işgal edilen sınırlar içerisinde yaklaşık 6 milyon Yahudi'nin sistemli bir şekilde öldürüldükleri soykırıma verilen isimdir.

Kaynak: AA
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