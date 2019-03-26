Son Dakika Haberleri: Almanya'da İsrail'e Satılan Denizaltılara İlişkin Soruşturma

Almanya'da İsrail'e Satılan Denizaltılara İlişkin Soruşturma

1 saat önce

Almanya'da Bochum Savcılığı, İsrail'e satılan denizaltılarla ilgili soruşturma başlattı.

Almanya'da İsrail'e Satılan Denizaltılara İlişkin Soruşturma, System.String[]
Almanya'da Bochum Savcılığı, İsrail'e satılan denizaltılarla ilgili soruşturma başlattı.


Bochum Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Handelsblatt gazetesinin "Alman savcılığı, İsrail'e denizaltıların satışıyla ilgili soruşturma yapıyor" haberini doğrulandı.

Açıklamada, soruşturmanın uluslararası basında çıkan haberler nedeniyle başlatıldığı kaydedildi.

Handelsblatt gazetesinin haberinde ise soruşturmanın, İsrail'in Alman makamlarından adli yardım talebi doğrultusunda başlatıldığı, savcılığın denizaltıların satışı sırasında rüşvet verilip verilmediğini inceleyeceği kaydedildi.


İsrail polisinin, iki yıldır denizaltıların satışıyla ilgili rüşvet iddialarını araştırdığı ve geçen sonbaharda 6 kişi hakkında dava açıldığı hatırlatılan haberde, konuya ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da polis tarafından dinlendiği aktarıldı.

Alman hükümeti ekim 2017'de İsrail'e 3 denizaltının satışını onaylamıştı.

Alman basını da hükümetin, İsrail'in savunması konusunda özel bir sorumluluk hissettiği için 1,8 milyar avroluk anlaşmayı destekleme kararı aldığını yazmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:50 Kaynak: AA

Almanya, İsrail, Güncel
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