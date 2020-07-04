Almanya'da İsrail'in "ilhak" planı protesto edildi - Son Dakika

Almanya'da İsrail'in "ilhak" planı protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan gayrimeşru Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan gayrimeşru Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı protesto edildi.

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Berlin'deki Filistinlilerin kurduğu derneklerin çağrısıyla Federal Meclis (Reichstag) binasının önünde düzenlenen gösteriye, yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler "Toprak gasbı suçtur, ses çıkarmamak da", "Tutuklu olan tüm Filistinliler serbest bırakılsın", "İlhaka hayır - Filistin'de ırkçı ayrımcılığı durdurun" ve "İşgal son bulursa barış başlar" şeklinde döviz ve pankartlar taşındı.

Gösteriye katılan Dr. Ahmed Muhaisen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Batı Şeria'daki topraklarının yüzde 30-40'nı ilhak etme planı yaptığını belirterek, "Bu, yeni bir sığınmacı dalgası demektir. Yeni bir felaket yaşarız. Bu iki devletli çözümün sonudur. Bu, Filistin devleti için toprak kalmaması anlamına gelir." dedi.

Alman hükümetinin ve dünyanın, İsrail hükümetine daha önce hiç olmadığı kadar baskı yapmasını isteyen Muhaisen, "Bu aynı zamanda Ürdün'ün de sonu demektir. Bu, gerçekten Ürdün için de bir tehdittir, sığınmacı dalgasının Ürdün'e doğru gideceği anlamı taşıyor. Ürdün'de demografik yapı değişir." şeklinde konuştu.

Muhammed Beidona ise eylemle, Berlin'deki Filistinlilerin, İsrail'in ilhak planına karşı seslerini yükselttiklerini ifade ederek, "Uluslararası hukuka aykırı olan bu plana karşı Federal Meclis'in bir şeyler yapması gerekir." dedi.

Beidona, bu planla Filistin topraklarının yüzde 30'unun gasp edileceğini ve devlet kurmak için toprak kalmayacağını belirterek, "Bu büyük bir trajedidir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, Berlin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 01:02 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da İsrail'in 'ilhak' planı protesto edildi - Son Dakika

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