Almanya'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırıldı! Bakanlığın sadece tek bir şartı var

Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi

Almanya'nın Wuppertal kentinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları yaklaşık bin araçlık konvoyla protesto edildi.

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği öncülüğünde oluşturulan konvoya, Türklerin yanı sıra Filistinliler ve diğer milletlerden kişiler de katıldı.

Araçların çoğuna Türk bayraklarının asıldığı gösteride, klakson çalınarak İsrail'in Doğu Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik saldırılar protesto edildi.

Gösteride, "Filistin yalnız değildir", "Mehmetçik Filistin'e", "Barış gücü Filistin'e" gibi slogan atıldı.

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Basın özgürlükçüleri nerede? Demokrasi bekçileri nerede? Filistinlinin kanı ABD ve Birleşmiş Milletlerin eline bulaşmıştır. Almanya tarihinde böyle bir konvoy görülmedi. Yaklaşık bin araç 'Filistin'e özgürlük' için Almanya sokaklarında. Artık sabır taşımız çatladı, bıçak kemiğe dayandı." dedi.

Konvoydakiler şehir merkezinde dolaşarak İsrail'i protesto etti.