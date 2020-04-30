Almanya'da işsiz sayısı Kovid-19'un etkisiyle nisanda arttı - Son Dakika

Almanya'da işsiz sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda bir önceki aya göre 373 bin arttı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya göre 373 bin artarak 2 milyon 639 bine yükseldi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 5'te kaldı.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 pandemisinin muhtemelen Alman ekonomisini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirtti.

Scheele, "Bunun sonucu olarak iş piyasası da büyük bir baskı altında kalıyor. İşsizlik ve eksik iş gücü ilk kez nisan ayında yükseldi. Kısa süreli iş ilanları, eşi görülmemiş bir düzeye çıktı. Aynı zamanda şirketlerin yeni çalışanlara olan talebi düştü." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'da toplam istihdam, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 44 milyon 962 bin kişiye yükseldi.