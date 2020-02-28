Almanya'da işsiz sayısı şubatta geriledi - Son Dakika
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Almanya'da işsiz sayısı şubatta geriledi

6 saat önce

Almanya'da işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 10 bin kişi azaldı.

Almanya'da işsiz sayısı şubatta geriledi, System.String[]

Almanya'da işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 10 bin kişi azaldı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 10 bin kişilik azalış kaydederken işsiz sayısı, şubatta 2 milyon 262 bine geriledi.

Beklenti, işsiz sayısının 3 bin kişi artması yönündeydi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 5'te sabit kaldı.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ülkenin işgücü piyasasında halen ekonomideki zayıflığın belirtileri bulunmaktadır. Bununla birlikte, genel olarak, piyasa istikrarlı kalmaya devam etmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış olarak işsizlik ve eksik istihdam şubatta düşerken, aynı zamanda şubata ayındaki ılımlı hava koşullarından da yararlanıldı." ifadelerini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre ise Almanya'da toplam istihdam, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 44 milyon 980 bin kişiye yükseldi.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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