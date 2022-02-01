Üye Girişi
Almanya'da işsizlik ekonomik toparlanmayla ocakta azaldı - Son Dakika

Almanya'da işsizlik ekonomik toparlanmayla ocakta azaldı

01.02.2022 15:14
Almanya'da işsizlik ekonomik toparlanmayla ocakta azaldı

Almanya'da işsiz sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarının artmasına rağmen iş gücü piyasasında toparlanma ile ocakta 48 bin azalarak 2 milyon 345 bine geriledi.

Almanya'da işsiz sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarının artmasına rağmen iş gücü piyasasında toparlanma ile ocakta 48 bin azalarak 2 milyon 345 bine geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, ocakta geçen aya kıyasla 48 bin azalarak 2 milyon 345 bine indi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, ocakta 6 bin azalması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da ocakta yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e indi.

YORUMLAR
500

İşsizlik, Almanya, Omicron, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da işsizlik ekonomik toparlanmayla ocakta azaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:13 Sosyal medyada tanıştılar, apart otelde buluştular! Sabah. genç kadın adamın ölüsüyle karşılaşıp hayatının şokunu yaşadı!
15:03 Yeniden hayata dönecekler sandı! PUBG oynayan çocuk, annesini ve üç kardeşini öldürdü
14:53 Vefatının 23. yıl dönümünde Barış Manço yaptırdığı okulda şarkılarıyla anıldı
14:46 İndirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çıkış: Benim fikrim
14:42 Meteorolojinin 14 Şubat uyarısı! İstanbul'u esir alan kar yağışı geri dönüyor
14:36 Gomis, paylaştığı mesajla İstanbul'a geleceğini duyurdu!
14:28 Fiat ve Renault hakkında olay iddia: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar
14:27 Fenerbahçe'de Löw'le yeni dönem başlıyor! Maaşını sponsor verecek
14:25 Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'in iddiaları kafa karıştırdı! Fatma Girik öldürüldü mü?
14:25 Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan için: Sana sürprizlerimiz olacak, arkadaşlarımız yolsuzluk belgelerini tek tek açıklayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 15:20:15. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da işsizlik ekonomik toparlanmayla ocakta azaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement