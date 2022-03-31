Almanya'da işsizlik Mart ayında azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da işsizlik Mart ayında azaldı

31.03.2022 17:04
Almanya'da işsizlik Mart ayında azaldı

Almanya'daki işsizliğin bahardaki ekonomik canlanma nedeniyle azaldığı belirtildi.

Almanya'daki işsizliğin bahardaki ekonomik canlanma nedeniyle azaldığı belirtildi. Ukrayna savaşının etkilerinin pek yansımadığı son veriler, işsizliğin yüzde 0,2 oranında azaldığını gösteriyor.Almanya Federal İş Kurumu'nun Mart ayı işsizlik verilerine göre, Ukrayna savaşı, Almanya iş piyasasında henüz etkilerini göstermeye başlamadı. Mart ayında işsizlik oranı büyük ölçüde azaldı. Federal İş Kurumu, Ukrayna'daki gerginliğin artması durumuna karşı uyarıyor.

Ukrayna savaşının ilk ekonomik etkileri hesaba katılmadığında, Almanya'daki işsizliğin bahardaki ekonomik canlanma nedeniyle azaldığı belirtildi. Mart ayında toplam işsiz sayısı 2 milyon 362 bin olarak kaydedildi, bu sayı Şubat ayından 66 bin kişi daha az ve 2021 yılının Mart ayı verilerilyle karşılaştırıldığında ise 465 bin kişi daha az.

Oransal olarak bakıldığında işsizliğin Mart ayında yüzde 0,2 oranında azaldığı görülüyor. Mevcut durumda Almanya'daki işsizlik oranı yüzde 5,1.

Federal İş Kurumu yetkilisi Daniel Terzenbach, Perşembe günü yaptığı açıklamada, iş piyasasının iyileşmeye devam ettiğini belirtti. Korona önlemlerinin gevşetilmeye başlanması ve baharın başlamasıyla, işsizliğin azaldığının gözlemlendiğini söyleyen Terzenbach, Ukrayna savaşının etkilerinin piyasaya yansımasının seyrek olarak görüldüğünü vurguladı. Gerginliğin daha da tırmanmasının, buna bağlı olarak fosil yakıtların tedarik süreçlerinin dondurulmasının ekonomik büyümenin önünde tehlike yaratabileceğinden bahsetti.

Kısa çalışma ödeneği başvuruları azalıyor

Çalışma verileri ayrıca, korona pandemisi nedeniyle devreye sokulan kısa çalışma modelinin dengeli bir şekilde devam ettiğini gösterdi. 1 Mart ve 27 Mart tarihleri arasında 113 bin kişi kısa çalışma için başvuruda bulundu. Şubat ayında bu sayı 200 bin olarak kaydedilmişti. Kisa çalışma modeline başvuran insan sayısının da giderek azaldığı dikkat çekiyor.

dpa/ AI, TY

(c)

YORUMLAR
500
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı Alman iş gücü piyasası savaşa rağmen martta direncini korudu Alman iş gücü piyasası savaşa rağmen martta direncini korudu

İşsizlik, Ukrayna, Almanya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Almanya'da işsizlik Mart ayında azaldı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 17:13:30. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da işsizlik Mart ayında azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement