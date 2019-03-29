Son Dakika Haberleri: Almanya'da İşsizlik Martta Yüzde 5'in Altına Geriledi

Almanya'da İşsizlik Martta Yüzde 5'in Altına Geriledi

14 dakika önce

Almanya'da mart ayında işsiz sayısı 72 bin düşerken, işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan düşerek yüzde 4,9'a geriledi.

Almanya'da İşsizlik Martta Yüzde 5'in Altına Geriledi, System.String[]
Almanya'da mart ayında işsiz sayısı 72 bin düşerken, işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan düşerek yüzde 4,9'a geriledi. Söz konusu oran, Doğu ve Batı Almanya'nın 1990 yılında birleşmesinden bu yana görülen en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, mart ayında işsiz sayısı 72 binlik azalış kaydetti.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı martta bir önceki aya göre 0,1 puan düşerek, Doğu ve Batı Almanya'nın 1990 yılında birleşmesinden bu yana görülen en düşük oran olan yüzde 4,9 geriledi.

Martta mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 7 bin kişi azalırken, toplam işsiz sayısı da 2 milyon 301 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 5,1'e geriledi.

BA'ye göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da martta işsiz sayısı bir önceki yıla göre de 157 bin kişi azaldı.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomide, bahardaki toparlanmanın başlamasıyla birlikte, işsizlik mart ayında düşmeye devam etti. Ekonomide esen arka rüzgarlara rağmen, iş gücü piyasası olumlu yönde gelişmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre Almanya'da toplam istihdam, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artışla 44 milyon 820 bin kişiye yükseldi. Ülkede, geçen yılın şubat ayına göre, istihdama katılan kişi sayısı da 485 bin arttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:45 Kaynak: AA

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