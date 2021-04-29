Almanya'da işsizlik nisanda arttı - Son Dakika

Almanya'da işsizlik nisanda arttı

29.04.2021 13:43
Almanya'da işsizlik nisanda arttı, System.String[]

Almanya'da işsiz sayısı, hükümetin iş gücünü korumaya yönelik önlemlerine rağmen nisanda 9 bin artarak 2 milyon 760 bine yükseldi.

Almanya'da işsiz sayısı, hükümetin iş gücünü korumaya yönelik önlemlerine rağmen nisanda 9 bin artarak 2 milyon 760 bine yükseldi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, nisanda geçen aya kıyasla 9 bin artarak 2 milyon 760 bine yükseldi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti nisanda 10 bin artması yönündeydi.

Ülkede işsizlik oranı da nisan ayı için yüzde 6 olarak açıklandı.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bahardaki toparlanmanın iş gücü piyasasını güçlendirdiğini belirterek, "Birçok alanda devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ekonomik toparlanmayı yavaşlatıyor ancak yeni yüklere yol açmıyor." ifadesini kullandı.

Ocakta yaklaşık 2,9 milyon olan Kovid-19 krizinde istihdamı korumayı hedefleyen kısa çalışma programı kapsamındaki çalışan sayısı, şubatta yaklaşık 3,3 milyona yükselmişti.

İstihdam edilen kişi sayısı Kovid-19 öncesine göre 747 bin daha az

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Mart 2021'de ülkede işsizlik (oran olarak), mevsimsellikten arındırılmış olarak bir önceki aya göre değişmedi. Çalışan sayısı olarak ise 16 bin artarak 44 milyon 299 bine yükseldi.

Açıklamada, ülkede istihdam edilen kişi sayısının Kovid-19 öncesi seviyenin epey altında kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Mart 2021'de istihdam edilen kişi sayısı, kısıtlamalar öncesi olan Şubat 2020'ye göre mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 1,7 (747 bin kişi) düştü." denildi.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19'un sebep olduğu sağlık ve ekonomideki kriz nedeniyle 2020'de yüzde 4,9 küçülerek 10 yıllık aralıksız büyümesine son vermişti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun süreli kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde daralmasını bekliyor.

İstihdam, İşsizlik, Almanya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da işsizlik nisanda arttı - Son Dakika


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