Son Dakika Haberleri: Almanya'da İşsizlik Ocak'ta da Yüzde 5.0'lik Rekor Düşük Düzeyde

Almanya'da İşsizlik Ocak'ta da Yüzde 5.0'lik Rekor Düşük Düzeyde

1 saat önce

– Almanya'da işsizlik, Kasım ayında 27 yıldan uzun bir süre sonra yüzde 5.0 olan rekor düşük düzeyine indikten sonra Ocak'ta da değişmedi.

Almanya'da İşsizlik Ocak'ta da Yüzde 5.0'lik Rekor Düşük Düzeyde, System.String[]
– Almanya'da işsizlik, Kasım ayında 27 yıldan uzun bir süre sonra yüzde 5.0 olan rekor düşük düzeyine indikten sonra Ocak'ta da değişmedi.

Almanya Federal İstihdam Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, Almanya'da iş arayan kişi sayısı 194 bin kişiye denk gelen yüzde 0.4 puan artışla Mart 2018'den bu yana en yüksek düzey olan yüzde 5.3 düzeyine, 2.41 milyona ulaşırken, aynı dönemde bir önceki yıla göre başvurularda 165 bin düşüş görüldü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:44 Kaynak: DHA

Almanya, Ekonomi
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