Almanya'da istifa eden Aile Bakanı Anne Spiegel'in yerine Lisa Paus getirildi - Son Dakika
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Almanya'da istifa eden Aile Bakanı Anne Spiegel'in yerine Lisa Paus getirildi

14.04.2022 12:16
Almanya'da istifa eden Aile Bakanı Anne Spiegel'in yerine Lisa Paus getirildi

Almanya'da Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığına Lisa Paus'un getirildiği bildirildi.

Almanya'da Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığına Lisa Paus'un getirildiği bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Yeşiller Partisinden 2009 yılından bu yana milletvekili olan Lisa Paus yeni Aile Bakanı oldu.

Önceki Aile Bakanı Anne Spiegel geçen yıl 134 kişinin öldüğü sel felaketinde 4 haftalığına tatile çıktığının ortaya çıkması üzerine kamuoyundan gelen baskılar sonrası istifa etmek zorunda kalmıştı.

Spiegel, istifa kararına ilişkin, "Bunu, büyük siyasi zorluklarla karşı karşıya olan makama zarar gelmesini önlemek için yapıyorum." demişti.

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Zehra Zümrüt Selçuk, Almanya, gençlik, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da istifa eden Aile Bakanı Anne Spiegel'in yerine Lisa Paus getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da istifa eden Aile Bakanı Anne Spiegel'in yerine Lisa Paus getirildi - Son Dakika
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