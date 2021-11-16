Almanya'da istihdam 3. çeyrekte artmasına rağmen Kovid-19 öncesi seviyenin altında kaldı - Son Dakika

Almanya'da toplam istihdam, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4 artışla 45 milyon 61 bin kişiye yükselmesine rağmen Kovid-19 krizi öncesi seviyenin altında kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, yılın üçüncü çeyreğinde ülkede istihdam, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti.

Üçüncü çeyrekte mevsim etkisinden arındırılmış olarak istihdama katılan kişi sayısı 169 bin artarken, toplam istihdam 45 milyon 61 bin olarak gerçekleşti.

Destatis, Almanya'da istihdamın Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, 2019 son çeyrekteki seviyenin yüzde 0,8 (370 bin kişi) altında kaldığını da belirtti.

İstihdama en büyük katkı yüzde 2,3'lük artışla (261 bin kişi) eğitim ve sağlık gibi kamu hizmet sektöründen geldi. İnşaat sektöründe yüzde 1,2'lik artış görülürken, lojistik ve konaklama sektörünü istihdamında ise yüzde 1,1'lik (106 bin kişi) düşüş meydana geldi.

Bu arada, inşaat hariç, imalat sektöründe istihdamdaki düşüşün üçüncü çeyrekte devam etmesi dikkati çekti. Sektörün istihdam ettiği kişi sayısı yılın üçüncü çeyreğinde 2020'nin aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 (46 bin kişi) azalarak 8 milyon 94 bine geriledi.

Öte yandan, üçüncü çeyrekte hem düşük ücretli hem de kısa süreli çalışan sayısında daha büyük istihdam kayıpları dikkati çekti.