Almanya'da istihdam rekoru - Son Dakika
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Almanya'da istihdam rekoru

6 saat önce

Almanya'da toplam istihdam, 2019'da 45,3 milyon kişiye yükseldi.

Almanya'da istihdam rekoru, System.String[]

Almanya'da toplam istihdam, 2019'da 45,3 milyon kişiye yükseldi. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakama ulaşılmış oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2018'e göre yüzde 0,9 yükseldi.

2019'da istihdama katılan kişi sayısı 402 bin kişi artarken, toplam istihdam 45 milyon 256 bin milyon olarak kayıtlara geçti.

İstihdam, 14 yıldır artarken, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 1,3 yükseliş göstermişti. İstihdama en büyük katkı yüzde 1'lik artışla (319 bin) hizmet sektöründen geldi.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ülkede işsizlik, geçen yıl yüzde 3,2'den yüzde 3'e geriledi. İşsiz sayısı geçen yıl 96 bin azalarak 1,37 milyonun altına geriledi.

İstihdam edilebilecek kişi sayısı da geçen yıl 299 bin artarak 46,5 milyon kişiye yükseldi.

Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı geçen yıl yüzde 0,7 artarak ( 59 bin) 8 milyon 374 bin kişiye ulaştı.

Hizmet ve inşaat sektörlerindeki yüksek istihdam artışı dikkati çekerken, tarım, orman ve balıkçılık sektörlerinde istihdamın azaldığı görüldü.

Uzmanlar, Almanya'da mesleki, teorik ve pratik eğitimin birleştirilmesinin işsizliğin, özellikle genç işsizliğin, düşük olmasında etkisinin büyük olduğunu ifade ediyor.

Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek sunulduğunu belirten uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli beceri ve niteliğe sahip olabildiğini dile getiriyor.

Batı Almanya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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