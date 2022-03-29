Almanya'da "ithalat fiyatları" hızlı yükselişini sürdürdü - Son Dakika

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, şubatta enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2021'nin aynı dönemine göre yüzde 26,3 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,3 bir önceki aya göre de yüzde 1,3 yükseldi.

İthalat Fiyat Endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 26,9 ile petrol krizinin yaşandığı Ekim 1974'ten bu yana en güçlü yıllık artışını kaydetmişti

İthalat fiyatlarındaki hızlı yükselişe, petrol, gaz ve diğer enerji ürünlerinin fiyatlarındaki keskin artışlar neden oldu.

Destatis, açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı savaşın fiyatlar üzerinde bir etkisinin olmadığı belirtilirken enerji başta olmak üzere dış ticaretteki belirsizliklerin savaş öncesinde fiyat gelişmelerini etkilediği ifade edildi.

Şubatta enerji ithalat fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129,5 daha pahalı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Yıllık enerji fiyat artışında en büyük etki yüzde 266,5 ile doğal gaz ve yüzde 70,3 ham petrol fiyatlarındaki artıştan oldu." ifadesi kullanıldı.

Enerji ürünleri hariç ithalat fiyatları yıllık bazda yüzde 14,7 arttı.

Destatis, yurt içinde üretilen enerjinin, şubatta bir önceki yıla göre üçte iki oranında daha pahalıya mal olduğunu da bildirdi.

Almanya'da İhracat Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,4 ve bir önceki aya göre de yüzde 1 yükseldi.

Endeksteki yıllık artış, Aralık 1974'ten bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Endeks, ocakta yüzde 11,9 ve Aralık 2021'de yüzde 10,9 artış göstermişti.

Analistler, artan ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor.

Almanya'da ocak ayında yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişten önce şubatta yüzde 5,1'e ulaşmıştı.

Savaş nedeniyle uzmanlar, Almanya'da enflasyon oranının keskin şekilde artmasını bekliyor.

Alman Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 17 Mart'ta, ham madde ve üretim maliyetlerindeki keskin artışın henüz tüketicilere tam olarak yansıtılmadığını belirterek, ek maliyetlerin tüketici fiyatlarına yansıtılmasıyla yıl boyunca Almanya'da yüksek enflasyon oranları görüleceğine dikkati çekmişti.

IfW ekonomistleri, Almanya'da enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 5,8'e yükselmesini bekliyor. Bunun gerçekleşmesi halinde Doğu ve Batı Almanya'nın 1990'da birleşmesinden bu yana ülkede en yüksek enflasyon seviyesi görülecek.