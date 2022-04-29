Almanya'da ithalat fiyatları, hızlı yükselişini martta da sürdürdü - Son Dakika

Artan enerji maliyetleri, Mart ayında Almanya'nın ithalatını neredeyse 48 yılda olduğundan daha pahalı hale getirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,2 artarak Eylül 1974'den (yüzde 32,6) beri en yüksek yıllık artışını gösterdi. Endeks bir önceki aya göre de yüzde 5,7 yükseldi.

İthalat Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 26,9 artış kaydetmişti.

İthalat fiyatlarındaki hızlı yükselişe, petrol, gaz ve diğer enerji ürünlerinin fiyatlarındaki keskin artışlar neden oldu.

Destatis, açıklamasında, "Mart ayına ilişkin veriler Ukrayna'daki savaşın ilk etkilerini yansıtıyor." ifadesine yer verildi.

Martta enerji ithalat fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160,5 daha pahalı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Yıllık enerji fiyat artışında en büyük etki, yüzde 304,3 ile doğal gaz ve yüzde 110,3 ile ham petrol fiyatlarındaki artıştan oldu." ifadesi kullanıldı.

İthal elektrik bir yıl öncesine göre yüzde 440 daha pahalı olurken, şubat ayına göre ise ikiye katlandı.

İthal taşkömürü fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 300'den fazla artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 44'lük artış görüldü.

Enerji ürünleri hariç ithalat fiyatları ise yıllık bazda yüzde 16,1 arttı.

Almanya'da İhracat Fiyat Endeksi, martta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,9 ve bir önceki aya göre de yüzde 4 yükseldi.

Endeksteki yıllık artış, Kasım 1974'ten bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Endeks, şubatta yüzde 12,4 ve ocakta yüzde 11,9 artış göstermişti.

Analistler, artan ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor.

Ülkede enflasyon nisanda yüzde 7,4 ile 1981'den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.