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Almanya'da ithalat fiyatları kasımda 48 yılın en hızlı yükselişini kaydetti - Son Dakika

Almanya'da ithalat fiyatları kasımda 48 yılın en hızlı yükselişini kaydetti

23.12.2021 12:58
Almanya'da ithalat fiyatları kasımda 48 yılın en hızlı yükselişini kaydetti

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, kasımda enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak son 48 yılın en hızlı artışını kaydetti.

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, kasımda enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak son 48 yılın en hızlı artışını kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,7, bir önceki aya göre de yüzde 3 yükseldi.

İthalat Fiyat Endeksi, yıllık bazda ilk petrol krizinin yaşandığı Ekim 1973'ten bu yana en güçlü yıllık artışını kaydetti. Ekim 1973'te söz konusu artış, yüzde 28,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Piyasalardaki yıllık yüzde 22,3'lük beklentinin üzerinde artan endeks, eylülde yıllık bazda yüzde 17,7 ve ekimde de yüzde 21,7 yükselmişti.

İthalat fiyatlarındaki hızlı yükselişe, petrol, gaz ve diğer enerji ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar neden oldu.

Destatis, açıklamasında, kasımda enerji ithalat fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 159,5 daha pahalı olduğunu belirterek, "Yıllık enerji fiyat artışında en büyük etki yüzde 270,9 ile doğal gaz ve yüzde 100,4 ile ham petrol fiyatlarındaki artıştan oldu." ifadesini kullandı.

Petrol ürünleri hariç ithalat fiyatları yıllık bazda yüzde 20,8 arttı.

Öte yandan, Almanya'da İhracat Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 ve bir önceki aya göre de yüzde 0,8 yükseldi. Endeksteki yıllık artış, Ocak 1975'ten bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Endeks, ekimde yüzde 9,5 ve eylülde yüzde 8,1 artış göstermişti.

Analistler, artan ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, Almanya'da ekimde yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle kasımda yüzde 5,2'ye yükselerek yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Almanya, Petrol, Enerji, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da ithalat fiyatları kasımda 48 yılın en hızlı yükselişini kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da ithalat fiyatları kasımda 48 yılın en hızlı yükselişini kaydetti - Son Dakika
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