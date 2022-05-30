Almanya'da ithalat fiyatları keskin yükselişini nisanda da sürdürdü - Son Dakika
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Almanya'da ithalat fiyatları keskin yükselişini nisanda da sürdürdü

30.05.2022 10:59
Almanya'da ithalat fiyatları keskin yükselişini nisanda da sürdürdü

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artan enerji maliyetleri, geçen ay Almanya'nın ithalatında Eylül 1974'ten bu yana en yüksek yıllık artışın kaydedilmesine neden oldu.

Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle artan enerji maliyetleri, geçen ay Almanya'nın ithalatında Eylül 1974'ten bu yana en yüksek yıllık artışın kaydedilmesine neden oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,7 arttı. Nisandaki artış, Eylül 1974'ten (yüzde 32,6) bu yana en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin yüzde 32 artması yönündeydi.

Endeks, bir önceki aya göre de yüzde 1,8 yükseldi.

İthalat Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 26,3 ve martta yüzde 31,2 artış kaydetmişti.

İthalat fiyatlarındaki hızlı yükselişe enerji ürünleri fiyatlarındaki keskin artışlar neden oldu.

"Mevcut veriler savaşın ilk etkilerini yansıtıyor"

Destatis, açıklamasında, "Mevcut veriler (nisan) Ukrayna'daki savaşın ilk etkilerini yansıtıyor." denildi.

Nisanda ithal enerji ürünlerindeki fiyatların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 157,4 daha pahalı olduğu belirtilen açıklamada, "Yıllık enerji fiyat artışında en büyük etki yüzde 301,4 ile doğal gazdaki artıştan kaynaklandı." ifadesi kullanıldı.

Petrol ürünleri nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 106,6 artarken, ham petrol fiyatlarındaki artış yüzde 77,5 oldu. Petrol ürünleri hariç ithalat fiyatları ise yıllık bazda yüzde 27,6 arttı.

İthal edilen ara ürün fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 26,8 ve ithal tarım ürünlerindeki artış yüzde 26,9 oldu.

Almanya'da İhracat Fiyat Endeksi de nisanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 ve bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi.

Endeksteki yıllık artış, Kasım 1974'ten bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Endeks, martta yüzde 15,9, şubatta yüzde 12,4 ve ocakta yüzde 11,9 artış göstermişti.

Analistler, artan ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceği öngörüsünde bulunuyor.

Ülkede enflasyon nisanda yüzde 7,4 ile 1981'den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. Bugün açıklanacak mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyonun yüzde 8'in üzerinde olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Almanya, Enerji, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da ithalat fiyatları keskin yükselişini nisanda da sürdürdü - Son Dakika


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