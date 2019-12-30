Almanya'da kabin personeli greve gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da kabin personeli greve gitti - Son Dakika

Almanya'da kabin personeli greve gitti

6 saat önce

Alman Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası, Alman Lufthansa Group çatısında faaliyet gösteren düşük maliyetli hava yolu şirketi Germanwings'de kabin görevlilerince 3 günlük greve gidildiğini duyurdu.

Almanya'da kabin personeli greve gitti, System.String[]

Alman Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası, Alman Lufthansa Group çatısında faaliyet gösteren düşük maliyetli hava yolu şirketi Germanwings'de kabin görevlilerince 3 günlük greve gidildiğini duyurdu.

UFO'dan yapılan açıklamada, toplu iş görüşmesinde anlaşma sağlanamamasından dolayı 3 günlük greve gidildiği belirtilerek, grevin 1 Ocak Çarşamba günü gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.

Grev kararından sonra Eurowings adına uçuşlar gerçekleştiren Germanwings'in Berlin, Köln, Bonn, Münih, Hamburg ve Zürih ve Viyana'dan kalkacak 180'den fazla uçuşu iptal edilirken, UFO, anlaşma sağlanamaması halinde grevin uzatılacağı konusunda uyarıda bulundu.

Lufthansa'da çalışan kabin personeli, ücretlerinin artırılması konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine kasımda greve gitmişti. Grev nedeniyle Lufthansa'da, 1500'den fazla uçuş iptal edilmek zorunda kalmıştı.

Germanwings, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020'de enerji kimlik belgesi olmayan yapılarda alım-satım ve kiralama yapılamayacak
Kicker, Galatasaray'ın Marcelo Sarrachi'yi kiraladığını duyurdu İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek

Son Dakika Haberleri
20:24 Edirne'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
20:22 Avcılar'da fırtınanın yerinden söktüğü iskele tehlike oluşturdu - Son Dakika
20:22 Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
20:20 Avcılar'da şiddetli rüzgarda iskele koptu - Son Dakika
20:18 Nevşehir'de sigara izmariti toplama kampanyasına katılanlara ödül - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:31:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da kabin personeli greve gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]