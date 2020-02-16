Almanya'da "Kadınlar 16. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da 'Kadınlar 16. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması' düzenlendi - Son Dakika

Almanya'da "Kadınlar 16. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi

1 saat önce

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatınca, "16. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi.

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatınca, "16. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi.

Friedrich-Ebert Salonu'nda düzenlenen yarışmada büyüklerde birinciliği Schwaben'den Melda Hatice Öztürk, küçüklerde ise Württemberg'den Rabia Arslan elde etti.

Büyüklerde Ruhr-A'dan Nida Çalışkan ikinci, Fransa'dan Betül Yalçın üçüncü, Hamburg'dan Esra Sultan Dokur dördüncü, küçüklerde Viyana'dan Medine Araz ikinci, Kuzey Hollanda'dan Fadime Rana Bekdaş üçüncü, Kuzey Hessen'den Sümeyye Kuş ise dördüncü oldu.

IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı, yaşanılan ülkelerde örnek insanlar olmanın ve Müslümanları en iyi şekilde temsil etmenin önemine değindi.

Yazıcı, "Öyle Müslümanlar olacağız ki, Alman, Fransız, Hollandalı, Danimarkalı komşumuz, iş arkadaşımız, okulda çocuklarımızın arkadaşları ve ebeveynleri, sokaktaki insan, 'Biz Müslümanları tanıyoruz, onlardan ancak ve ancak güzellikler intişar eder, hiçbir kötülük gelmez. Onlar iyi insanlardır. Doğrunun ve güzelin yanındadırlar' diyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

IGMG Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanı Nermin Şeker Yalınkılıç da bu gibi yarışmalar ile birçok genç kızın hayatını Kuran'la inşa ettiğini, Allah'ın emir ve yasaklarına göre hayatını tanzim eden şuurlu genç Müslüman kızlar olduklarını söyledi.

Yarışmaya 16'ncı kez ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade eden Yalınkılıç, "Kur'an-ı Kerim bütün zamanlara ve tüm insanlığa sözü olan ilahi mesajlar yüklü bir kitaptır. İnsandan okunmayı ve anlaşılmayı beklemektedir. Temel amacı insanlığa yolun doğrusunu göstermek, hakikatin anlamını, huzurun kaynağını öğretmektir." dedi.

3 bin 500 kişinin izlediği etkinlikte ayrıca hafızlığını başarıyla tamamlayan 10 genç kız düzenlenen törenle "hafızlık tacı" taktı.

Almanya'da Kadınlar 16. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması düzenlendi

Ludwigshafen, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güldür Güldür Show'un turnesi kanlı bitti: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Güldür Güldür Show'un Berlin turnesinde yaşanan saldırı sonrası Alman polisinden ilk açıklama Leipzig, Werder Bremen karşısında 3 puanı 3 golle aldı DSÖ'den hızla yayılan koronavirüs için hükümetlere çağrı: Hazırlıklı olun

Son Dakika Haberleri
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 02:21:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da "Kadınlar 16. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]