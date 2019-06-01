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Almanya'da Kadir Gecesi

31 dakika önce

Kadir Gecesi, Almanya'daki camilerde düzenlenen özel programlarla idrak edildi.

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Kadir Gecesi, Almanya'daki camilerde düzenlenen özel programlarla idrak edildi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi yerleşkesinde yer alan Köln Merkez Camisi'nde Kadir Gecesi münasebetiyle gerçekleştirilen programlarda teravih namazlarından önce Kur'an-ı Kerim, mevlidi şerif ve ilahiler okundu, salatüselamlar getirildi.
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen vaazında insan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan bu mübarek ayın sonuna yaklaşırken, bir yandan da ramazan aynına en büyük anlamını veren mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını söyledi.
Türkmen, "Ramazan ayında önceki yıllarda olduğu gibi hep birlikte kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneği sergilendi. Cenab-ı Allah'ın 'Bin aydan daha hayırlı' dediği bu gecede kırgınlıklara, dargınlıklara son verip, kırdığımız gönülleri onaralım. Ramazanı şereflendiren bu özel gecenizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bayrama da hep birlikte erişebilmeyi diliyorum." dedi.
Teravih namazının ardından DİTİB Genel Başkanı Türkmen ile caminin din görevlileri cemaatle musafaha yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:05 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Kadir Gecesi, Güncel
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