Son Dakika Haberleri: Almanya'da Kadir Gecesi coşkusu
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Almanya'da Kadir Gecesi coşkusu

1 saat önce

ALMANYA'da faaliyet gösteren bütün DİTİB camilerinde Kadir Gecesi münasebetiyle gerçekleştirilen programlarda, Kur'an okundu, dualar edildi, namazlar kılındı.

Almanya'da Kadir Gecesi coşkusu, System.String[]
ALMANYA'da faaliyet gösteren bütün DİTİB camilerinde Kadir Gecesi münasebetiyle gerçekleştirilen programlarda, Kur'an okundu, dualar edildi, namazlar kılındı.

Köln'deki DİTİB Merkez Camisi'nde yoğunluk iftar öncesi başladı. Cami önünde kuyruklar oluştu. İftar sonrası akşam başlayan programda Kur'an-ı Kerim, mevlidi şerif ve ilahiler okundu.

DUALAR TÜM DÜNYA İÇİN

Teravih namaznın ardından eller semaya açılarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı çeken ve gözyaşı dökenler için dualar edildi. Kadir Gecesinin coşkusu, teheccüd namazının ardından yapılan toplu sahur ve sabah namazıyla sona erdi.

Kadir Gecesi münasebetiyle Kur'an-ı Kerim'in son cüzü okunup yapılan hatim duasının ardından DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen cemaate hitap ederek "Bu gecede kırgınlıklara, dargınlıklara son verip, kırdığımız gönülleri onaralım" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:48 
Merkez, Köln, Kadir Gecesi, Güncel
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