Almanya'da kamu borçları en yüksek seviyede - Son Dakika
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Almanya'da kamu borçları en yüksek seviyede

30.03.2022 17:04
Almanya'da kamu borçları en yüksek seviyede

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, 2021 yılı sonunda kamu borcunun 2,3 trilyon euro olarak hesaplandığını açıkladı.

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, 2021 yılı sonunda kamu borcunun 2,3 trilyon euro olarak hesaplandığını açıkladı.Almanya'da kamu borçlanması 2021 yılının sonunda en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı verilere göre, ülkenin federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu yaklaşık 2,3 trilyon euro olarak hesaplandı. Bu durumda kişi başına düşen borç miktarı ise 27 bin 906 euroya tekabül ediyor.

Bir önceki yılla karşılaştırıldığında, söz konusu kamu borcunun yüzde 6,8 oranında arttığı, bu oranın da 146,9 milyar euroya karşılık geldiği belirtildi. Bu artışın özellikle Federal Hükümet harcamalarına ayrıca bazı eyaletlerin korona pandemisiyle mücadele kapsamında aldıkları önlemlere dayandığı ifade edildi.

Federal Hükümetin kamu borcunun 2021 yılının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 oranında, meblağ olarak ise 145 milyar euro arttığı belirtildi. Bunun yanı sıra, eyaletlerin 2021 sonunda bir önceki yıla oranla 2,1 milyar euro daha fazla borçlanmış olduğu açıklandı. Belediyelerin ve belediye birliklerinin borçlanmasının ise düşük seviyede de olsa azaldığı ifade edildi.

AFP/AI, TY

(c)

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Almanya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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