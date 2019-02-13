Son Dakika Haberleri: Almanya'da Kamu Çalışanlarının Uyarı Grevi Devam Ediyor

Almanya'da Kamu Çalışanlarının Uyarı Grevi Devam Ediyor

5 saat önce

Almanya'da kamu çalışanları ücret artışı talebiyle yaptıkları uyarı grevlerine devam ediyor.

Almanya'da Kamu Çalışanlarının Uyarı Grevi Devam Ediyor, System.String[]
Almanya'da kamu çalışanları ücret artışı talebiyle yaptıkları uyarı grevlerine devam ediyor.

Çeşitli sendikaların çağrısıyla bugün başta Berlin olmak üzere birçok eyalette binlerce kamu çalışanı iş bırakma eylemine katıldı.

Sendika yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, Berlin'de öğretmenler, eğitmenler, sosyal pedagoglar, polisler ve diğer kamu dairelerinde çalışan yaklaşık 12 bin kişi uyarı grevine katıldı. Saksonya'da 3 bin 800, Baden-Württemberg ve Bayvera eyaletlerinde 400'er kamu çalışanı grev yaptı.

Başkent Berlin'de sendikaların çağrısıyla düzenlenen gösteriye de binlerce kamu çalışanı katıldı.


Alexander Meydanı'nda toplanan göstericiler, tarihi Brandenburg Kapısı'na kadar yürüdü.


Göstericiler, ücret artışının yanı sıra kamu dairelerinde ve okullarda daha fazla kişinin istihdam edilmesini istedi.


Birçok eyalette dün de uyarı grevi yapan sendikalar, gelecek günlerde de söz konusu grevleri sürdürmeyi planlıyor.

Berlin eyaletinin Maliye Bakanı Matthias Kollatz, sendikaların grev çağrısı yapma hakkı bulunduğunu ancak şu anki müzakere sürecinde bu grevleri doğru bulmadığını ifade etti. Kollatz, kendisinin müzakere masasında çözüm bulmak istediğini kaydetti.

Bir milyondan fazla kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret artışı talep eden sendikalar, uyarı grevleriyle toplu sözleşme görüşmelerinde eyalet hükümetleri üzerinde baskıyı artırmak istiyor.


Eyalet hükümetlerinin temsilcileri ise sendikaların talebini reddediyor. Sendikalar ile eyalet hükümetleri arasında yapılan 2. tur toplu sözleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 3. tur görüşmeleri 28 Şubat'ta başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:10 Kaynak: AA

Berlin, Almanya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Toplam Kamu Borcu, Tarihinde İlk Kez 22 Trilyon Dolar Seviyesini Aştı İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi

Papua Yeni Gine'ye Uluslararası Zirve İçin Getirilen 284 Lüks Araba Kayboldu Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:35:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Kamu Çalışanlarının Uyarı Grevi Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]