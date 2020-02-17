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Almanya'da kanser tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet annesine kavuşabilecek
7 saat önce
Babası cezaevinde olan ve ve annesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu için Almanya'daki kanser tedavisinde kendisine eşlik edemeyen 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç'a güzel haber geldi.
Kemik kanseri tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç Almanya'daki tedavisine devam etmek için annesiyle birlikte bu ülkeye gidebilecek. Ahmet'in annesi hakkında yurt dışı yasağına ilişkin adli kontrol tedbirinin geçici olarak kaldırılmasıyla birlikte Almanya'da 27 Şubat'ta başlayacak olan ikinci tedavi sürecine anne Zekiye Betül Ataç da eşlik edebilecek.
Hakkındaki yasağın kaldırıldığına dair haberi sosyal medya hesabından duyuran anne Zekiye Betül Aytaç "Re'sen Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Kararı"nı bildiren belgenin fotoğrafını "Savcılıktan belgeyi aldım. Ahmedime gidiyorum" ifadesiyle paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:49
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