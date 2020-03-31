Son Dakika › Güncel › Almanya'da kar yağışı sokakları beyaza bürüdü - Son Dakika
Almanya'da kar yağışı sokakları beyaza bürüdü
6 saat önce
Almanya'nın başkenti Berlin ile Hamburg kenti ve çevresinde yağan kar sokakları beyaza bürüdü.
Almanya'nın başkenti Berlin ile Hamburg kenti ve çevresinde yağan kar sokakları beyaza bürüdü.
Almanya'da kış geri geldi. Üç gün önce 15 derecede seyreden sıcaklığın bir anda düşmesiyle başkent Berlin ile Hamburg kenti ve çevresinde kar yağdı. Dün meydana gelen kar yağışı sokakları beyaza bürürken, korona virüs nedeniyle sokağa çıkmayan kent sakinleri evlerinin pencerelerinden kar manzarasını izledi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:00 Kaynak: İHA
Son Dakika Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim